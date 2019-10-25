Одна женщина погибла, вторую увезли в больницу. Под утро пожар тушили в Пушкине

Возгорание в квартире четырехэтажного дома в Пушкине тушили ночью 25 октября. О пожаре многие соседи узнали из соцсетей.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, в три ночи на Артиллерийской улице, 3, заполыхал балкон. «Что же они там хранили? Он был как факел», – рассказывают они.

В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что на самом деле горела комната в трехкомнатной квартире площадью 15 квадратных метров. В 04.38 пожар ликвидирован.





Пожарные из квартиры вынесли двух пожилых дам. Одна, к сожалению, скончалась, вторую увезли на скорой.