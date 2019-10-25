Последний день петербургского «лета». С ветром и дождем

До плюс 13 градусов обещают синоптики в пятницу 25 октября. В выходные плюс сохранится, но будет все холоднее, пока в начале следующей недели не превратится в минус с мокрым снегом.

Но сегодня, как уверяют во ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», еще без особых осадков, хотя во второй дня местами и будет накрапывать.

А вот ветер, не смотря на то, что южный, разгуляется не на шутку, особенно вечером на берегу Финского залива.

Атмосферное давление с повышением днем температуру до + 11 – +13 будет понижаться.



