Для защиты населения. В Сирию перебросили подразделения российской армии из Чечни. Видео

Три сотни российских военнослужащих прибыли в Сирию утром в пятницу 25 октября. В их задачу входит беспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка.

Как сообщают РИА Новости, накануне источник в Минобороны сообщил им, что в Сирию перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники. Это подразделение из Чечни, полицейские вылетели с аэродрома в Северной Осетии.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео прибытия военных в Сирию. На нем видна посадка транспортного самолета Ил-76 ВКС России на аэродром, а также выгрузка личного состава подразделения военной полиции.





Россияне должны в первую очередь заниматься безопасностью населения, а также поддержанием правопорядка. Военный также займут в патрулированием сирийско-турецкой границы, что должно привести к «выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы».

Для выполнения поставленных задач на авиабазу Хмеймим в Сирии доставляют более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У».

Военные полицейские — это военнослужащие с опытом похожих операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции.