Не только выбивать международные долги. Промсвязьбанк объединит данные о кредитах военных и силовиков в отдельную базу

Бюро кредитных историй для армии, МВД, ФСБ и других силовых органов обещает создать правление Промсязьбанка. Руководитель департамента стратегии и проектов развития банка Борис Ярышевский объяснил это «Известиям» необходимостью сберечь данные от утечки. Почему только эту категорию граждан хочет обезопасить финансовое учреждение, не уточняется, как и дата запуска работы бюро.

Издание 25 октября сообщает, что спецбюро должно стать частью экосистемы банка. Для ее создания учреждение разрабатывает различные сервисы. Все они настроение для работы со спецконтингентом – военнослужащими, оборонно-промышленным комплексом, силовым ведомством, а также представителями малого и среднего бизнеса, участвующих в гособоронзаказе.

Отметим, что более 20 лет банк принадлежал братьям Ананьевым. В декабре 2017 ЦБ объявил о его санации. В 2018 регулятор известил, что на его базе будет создан опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Осенью 2019 года банку дали право решать вопросы исполнения другими странами финансовых обязательств перед Россией.



