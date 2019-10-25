В Торфяном час тушили по повышенному номеру автосервис

Две машины и автосервис сгорели в пожаре, который под утро 25 октября случился в Выборгском районе Петербурга.Местные жители говорят, что это не первое возгорание.

Как сообщает пресс-служба Гу МЧС по Петербургу, первый сигнал о возгорании по адресу улица Парнасная, 2 поступил в пожарную охрану в 3.15 утра. Когда первые расчеты прибыли на место одноэтажное здание из сэндвич панелей размером 10 на 20 метров горело уже по всей площади. Из-за угрозы распространения на рядом расположенные здания в 3.35 пожару был присвоен повышенный номер сложности 1 – «бис».

Силами 6 единиц техники и 26 человек личного состава к 3.50 пожар был локализован, а к в 4.15 был дан отбой повышенному номеру. Ангар автосервиса выгорел полностью. В нем сгорела машина. Также пострадал автомобиль припаркованный рядом со зданием).





«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», – отмечают в МЧС.

Жители района в комментариях к сообщению о пожаре сначала вспомнили, что горит на этом месте не в первый раз, а потом уже разошлись до «подожгли». Официальные же выводы о причине возгорания представят через месяц пожарные дознаватели.