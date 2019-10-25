Выходные в Финляндии 26-27 октября: грациозные скакуны, бегущие зомби и лакричное безумие

Хельсинки в этот уик-энд предлагает книги и лакрицу, а также хэллоуинский забег и "Снежную королеву". Ярмарочные радости с местными деликатесами обещают не только в столице, но и в Лаппеенранте, и Турку.

В субботу в южных и восточных регионах Финляндии ожидается до 6 градусов Цельсия, пройдут дожди. В центральной части страну будет +2 и без осадков. На севере синоптики прогнозируют морозы до -6, возможен снег. В воскресенье на юге и востоке похолодает до +3, а в центральных регионах – до нуля и местами до -3, зато выглянет солнце.

Хельсинки в этот уик-энд принимает Международный книжный салон. Темой этого стала Франция, её культура и литература. Одним из гостей ярмарки станет французский писатель, лауреат Гонкуровской премии Эрик Вюйяр. В Выставочном центре соберутся более 300 издателей, представителей книжных магазинов, букинистов. Посетителей ждут встречи с авторами, иллюстраторами.

По соседству в эти дни расположится крупнейшая в Финляндии гастрономическая выставка c дегустациями и мастер-классами от поваров, а участники чемпионата Финляндии будут давить виноград ногами. Посетить обе выставки можно по одному билету, который обойдется в 19 евро.

В пятницу можно попасть бесплатно в Художественный музей Хельсинки, он будет работать с 11 до 19 часов. Именно в этом музее открыта постоянная выставка, посвящённая жизни и творчеству Туве Янссон.





В субботу и воскресенье в «Старом порту» пройдет фестиваль лакрицы и салмиакки. Любителей этого чёрного лакомства ждет дегустация продукции разных производителей, новые необычные вкусы и сочетания продуктов, а также мастер-классы, лотерея и конкурсы. Входной билет стоит 14 евро.

В воскресенье там же, в «Старом порту», пройдет ежемесячная фермерская ярмарка, в центре внимания которой на этот раз окажутся корнеплоды. Закупиться овощами, фруктами и другими фермерскими продуктами можно будет с 10 до 16 часов, вход свободный.

На Ледовой арене Хельсинки в эти выходные проходит международное конно-спортивное шоу. Можно посмотреть не только соревнования в рамках этапа Кубка мира, но и развлекательную программу для детей с участием пони.

На сцене Финской национальной оперы в субботу представят вернувшийся в репертуар в этом году балет «Снежная королева». Постановку по мотивам сказки Г. Х. Андерсена покажут в 14 и 18 часов. Билеты стоят от 53 евро.

В преддверии Хэллоуина 26 октября в финской столице устроят забег Helsinki Halloween Run, участники которого могут нарядиться в «страшные» костюмы, лучший наряд будет награжден. Бегуны выбирают дистанцию: 5 или 10 км, старт в 13:00 от площади Яна-Магнуса Янссона.

В Лаппеенранте в пятницу можно застать осеннюю ярмарку, на которой будут продавать фермерскую продукцию, ремесленные изделия и сувениры. Торговля на площади Кауппатори будет идти с 7 до 17 часов.

В Турку в этот уик-энд проходит ярмарка салаки. На берегах реки Аурайоки торговать свежей, копченой и маринованной рыбой будут в субботу с 9 до 18, а в воскресенье – до 16 часов.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»