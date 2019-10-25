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25.10.2019 00:21
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«Японский заговор». Адвокаты экс-главы Renault-Nissan Карлоса Гона подали в суд заявление о его невиновности

Адвокаты экс-главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона попросили Токийский окружной суд отклонить все обвинения против него, заявив, что японские правоохранители вступили в сговор с правительственными чиновниками и руководителями Nissan, целью которого было убрать топ-менеджера с его должности.

Представители команды юристов, защищающие французского бизнесмена, обнародовали пресс-релиз, в котором обвинили японских прокуроров в «должностных преступлениях» и привели «фактические свидетельства» невиновности их подзащитного, сообщает 24 октября Fortune. Все обвинения против Карлоса Гона, уже год сидящего в Японии под арестом, по мнению адвокатов, должны быть сняты, поскольку сторона защиты предоставила достаточно доказательств его невиновности.

Причиной «заговора» юристы Гона называют планы объединения французской и японской компаний в единый концерн, что не устраивало японскую сторону, поскольку они считали, что утратят свою независимость.

«Дело Карлоса Гона» уже повлияло на прибыльность Nissan, которая упала за год практически наполовину. Напомним, что в момент прихода Гона на должность гендиректора японской компании в 1999-2000 годах она находилась фактически на грани банкротства и Le Cost Killer или Mr. Fix It, как тогда называли Гона, фактически вытащил компанию «с того света».


Японские прокуроры обвиняют Гона в занижении в отчетности своих доходов и компенсаций в период с 2010 по 2014 годы, сокрытии некоторых валютных операций, а также компенсации своих личных потерь от вложений в акции Nissan за счет продажи части компании арабским инвесторам и затем финансирование через представительство Nissan в Омане компании, фактическими владельцами которой являются его жена и сын.

Однако нанятая Карлосом Гоном команда японских и французских юристов во главе с одним из старейших юристов Японии Дзюнихиро Хиронака по кличке «Бритва» считает, что у нее есть достаточно доказательств как невиновности их подзащитного, так и наличия заговора против него.

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