Hi, my name is. Эминема допрашивала Секретная служба США из-за рэпа с критикой Трампа

Секретная служба США, отвечающая за охрану президента, допрашивала Маршалла Брюса Мэтерса III, больше известного как рэпер Эминем, из-за его угроз в адрес Дональда Трампа. Об этом 24 октября пишет BuzzFeed.

В распоряжении издания оказались документы Секретной службы, в которых утверждается, что рэпер «угрожал лицам, находящимся под защитой (Секретной службы — прим. ред.)». BuzzFeed считает, что речь идет о композиции, которую Эминем зачитал в рамках церемонии BET Hip Hop Awards в 2017 году. В ней музыкант назвал Трампа «камикадзе, который вызовет ядерный холокост». Видеозапись набрала почти 50 млн просмотров на Youtube.

Кроме того, Эминем записал песню Revival, в которой прошелся по дочери Трампа Иванке. Отметим, сам рэпер упоминал о допросах Секретной службы на своем альбоме 2018 года Kamikaze. В самой службе от комментариев отказались.



