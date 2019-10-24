ОНК: На новых фигурантов «московского дела» давят в ИВС. Уголовники уговаривают их признать вину

Новые фигуранты «московского дела» заявили, что на них оказывается давление в изоляторе временного содержания. Сокамерники якобы уговаривают обвиняемых признать вину.

Об этом 24 октября пишет «Новая газета» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович, которая с коллегами посетила вечером ИВС.

По словам правозащитников, в изоляторе нарушена статья 33 закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых — каждый из фигурантов сидит с людьми, ранее отбывавшими срок.

Членам ОНК удалось переговорить с Баршаем, Емельяновым и Лесных. По их словам, сокамерники постоянно беседуют с ними и призывают фигурантов «московского дела» признать вину в совершении преступления, начать сотрудничать со следствием и отказаться от своих адвокатов.





Соседи по камерам также рассказывают о трудностях нахождения в СИЗО, куда вскоре переведут фигурантов «московского дела». Данные действия сокамерников члены ОНК расценивают как оказание психологического давления. Кроме того, во всех этих камерах находятся курящие люди, тогда как Баршай, Емельянов и Лесных являются не курящими.

Андрей Баршай рассказал, что его постоянно переводят из камеры в камеру, при этом каждый раз, в нарушение закона, он оказывается с лицами, ранее отбывавшими наказание. Члены ОНК рекомендовали в срочном порядке перевести Баршая в другую камеру для обеспечения его безопасности, а также рассадить Емельянова и Лесных от людей, ранее отбывавших наказания.

На момент посещения членами ОНК изолятора там было пять свободных камер, а еще в нескольких люди содержатся поодиночке, поэтому, по мнению членов ОНК, нет никакой проблемы расселить камеры и соблюсти закон.

Напомним, Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова задержали в октябре по «московскому делу». По версии следствия, Егор Лесных и Максим Мартинцов во время несанкционированного митинга группой напали на росгвардейца на улице Рождественка. Лесных, в частности, нанес силовику удар ногой. Андрей Баршай также применил силу к представителю власти, толкнув его в спину. Владимир Емельянов, в свою очередь, «силой удерживал» сотрудника Росгвардии, чем мешал тому исполнять свои обязанности.