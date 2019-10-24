«Зенит» проиграл «Панатинаикосу». Петербуржцы не могут выбраться с предпоследнего места в Евролиге

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» проиграл греческому «Панатинаикосу» в матче четвертого тура Евролиги. Встреча прошла 24 октября в Петербурге.

«Зенит» уступил со счетом 79:89 (20:22, 18:18, 22:25, 19:24). Отметим, петербуржцы в этом году дебютировали в Евролиге, получив специальное приглашение на участие в турнире. Сейчас «Зенит» занимает 17-е, предпоследнее, место в турнирной таблице с тремя очками. «Панатинаикос» располагается на восьмой строчке с шестью очками. «Фонтанка» подробно писала о первом в истории петербургского клуба матче в Евролиге, который прошел в Петербурге 11 октября.



