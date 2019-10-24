«Произошла расчистка». В Кремле объяснили, зачем списали 20 млрд долларов долгов африканским государствам

Прощение долгов африканским странам на сумму более 20 млрд долларов открывает российским компаниям возможности работать в Африке. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости».

Песков пояснил, что по закону в новых проектах не могли принимать участия компании с крупными задолженностями.

«Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами... А так произошла расчистка», – заявил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, о списании 20 млрд долгов странам Африки Путин заявил на российско-африканском саммите в Сочи 23 октября. Сумма почти в два раза превышает расходы России в прошлом году на образование. Сам саммит «Россия — Африка» стал самым дорогим мероприятием подобного рода за последние 10 лет — на него потратили около 4,5 млрд рублей.



