Читатели «Фонтанки» делятся идеями, как избежать смертельных ДТП и сделать город лучше

После двух страшных аварий, на Обводном канале и на проспекте Народного Ополчения, «Фонтанка» в своём паблике «ВКонтакте» спросила читателей, что можно сделать для предотвращения подобных ДТП. Разумных или, по крайней мере, серьёзных ответов оказалось настолько много, что мы решили рассказать о них в отдельной публикации.

Судя по высказываниям, «Фонтанку» читают интеллигентные и образованные люди, это радует. К радикальным мерам склоняются единицы. Среди самых популярных ответов:

снижение разрешённой скорости в городе до 50 км/ч, а местами (на спокойных улицах) и до 30 км/ч;

искусственные неровности и сужение полос (чтобы полос стало больше, а движение менее хаотичным);

приоритет общественного транспорта;

повышение штрафов и в целом ужесточение ПДД;

установка большого количества камер;

реформа исполнительной власти в разном виде (увеличение штата ГИБДД или, наоборот, передача её функций полиции).

Несколько человек акцентируют внимание на Невском проспекте, предлагая и снижать скорость, и сделать его пешеходным, и даже вернуть туда трамвай.





Женщины высказываются реже, чем мужчины, и на удивление сразу несколько озвучивают резкие меры, без лишней аналитики: «отбирать права и лишать автомобилей», «лишение свободы либо лишение прав вообще», «сажать за вождение в нетрезвом виде, большие сроки за наезд на людей в пьяном виде, <...> выплата миллионных компенсаций пострадавшим вплоть до пожизненных алиментов, <...> принудительная эвакуация стоящих вторым и третьим рядом вместе с водителем».

Предложения во многом выглядят так, как будто исходят от пешеходов, а не от автомобилистов. На такое замечание один из активных читателей, Денис Чижов, отвечает: «Езжу на авто, на веле и пешком. Я за 50 км/ч, пешеходный Невский и платную парковку. Так что не только пешеходы».

Много любопытных аргументов наши читатели приводят за снижение скорости. Вот некоторые из них. «Машины на низкой скорости едут плотнее в потоке, больше машин проезжает за отведенное время светофора», – уверен Артем Малыгин. «Движение транспорта будет более равномерным, что позволит меньше скапливаться машинам в узких местах, и соответственно, уменьшатся пробки», – убеждает Павел Хусу. «Главное – скорость. Все будут медленнее ехать, и между ними труднее будет в шашки играть. И шансов больше при аварии выжить», – пишет Владимир Носырев. По его мнению, упирать на строительство новых дорог не стоит, «надо развивать среду для людей, а не машин, потому что для машин всегда будет мало пространства». Евгений Долотов выводит во главу угла другую идею: «Можно сделать огромные штрафы, можно ограничить скорость хоть до 20 км/ч, но пока никто не будет штрафовать, это проблему не решит».

Звучат предложения пригласить как отечественных урбанистов, даже блогеров, так и иностранных, и в целом использовать западные находки, например шведскую систему Vision Zero. Она, согласно «Википедии», была принята в 1997 году, её базовый принцип – недопустимость ДТП со смертельным исходом. Её сторонник Павел Хусу перечисляет методы: «снижение скорости до 50 км/ч, успокоение трафика техническими средствами, создание приподнятых пешеходных переходов, сужение полос, реконструкция дорог, чтобы из взлетных полос они превратились в безопасные городские улицы». Кроме того, в число средств входят установка ограждений, подробное расследование смертельных ДТП, напоминания о ремнях безопасности, алкозамки и даже велосипедные шлемы.

Есть среди наших читателей и футуристы. Например, Александр Мелихов мечтает «убрать из управления автомобилем человека», чтобы поездку контролировал автопилот, обмениваясь при этом информацией с другими машинами и «городской службой координационного движения».