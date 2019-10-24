«Рыжий-рыжий коп». Единственный полицейский корги в России специализируется на поиске наркотиков

Единственная в России полицейская собака породы корги служит в транспортной полиции Нижнего Новгорода. Как сообщает 24 октября официальная газета МВД «Щит и меч», корги по кличке Рыжий «лучше всех распознает наркотические вещества разного вида».

Службу Рыжий начал в 2013 году в возрасте двух лет. Сейчас ему уже восемь — возраст, в котором полицейские собаки выходят на пенсию, однако этому корги продлили контракт благодаря «отменному обонянию».

«Он хоть и не задерживает преступников, но славится в Управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу отменным обонянием и лучше всех распознает наркотические вещества разного вида», – сообщает официальное издание МВД.





Рыжему, которого по-настоящему зовут Ватс Дик Френсис, завели страницу в Instagram, где его представляют так: «Первый Вельш-корги-пемброк на службе в российской полиции».