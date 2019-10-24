Чёрный «Мерседес» петербурженки чуть не сбил женщину, собрал машины на Олеко Дундича и скрылся, оставив улику

Чёрный «Мерседес» потревожил покой жителей Фрунзенского района Петербурга вечером 24 октября. Влетев во двор на Олека Дундича, он сперва едва не сбил женщину, затем влетел в припаркованные машины, а в финале скрылся с места ДТП, оставив номер на дороге, подобно хрустальной туфельке. К счастью, полиции не придётся примерять этот номер ко всем автомобилям в городе.

О происшествии 24 октября «Фонтанке» рассказала напуганная читательница. «Иду по двору у дома 34 по Олеко Дундича, выезжает «Мерседес», летит прямо на меня, набирая скорость. Я, когда поняла, что он не шутит и даже не пытается свернуть, успела отскочить в сторону. После этого он дал руля влево и влетел в припаркованные машины. Повредил 4 автомобиля и уехал с места ДТП», – рассказала женщина.

По данным «Фонтанки», старенький седан зарегистрирован на 31-летнюю петербурженку Светлану Чичину. За 2019 год она накопила 9 штрафов за нарушение правил дорожного движения. К сожалению, машина, по словам свидетельницы, была наглухо тонирована, поэтому возможности рассмотреть водителя не представилось. После своих манёвров он (или она) даже не вышел из машины, просто втопил педаль газа и скрылся с глаз.



