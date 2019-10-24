В Петербурге бесследно пропал экс-командир спасательного отряда, который много лет выводил людей из лесов

Бывший руководитель спасательного отряда «Экстремум» 49-летний Сергей Солопат третий день не выходит на связь с родными. В его поисках участвуют крупнейшие добровольные объединения Петербурга и Ленобласти.

В отряде «Фонтанке» 24 октября рассказали, что Солопат был командиром до 2016 года. Считается одним из опытнейших спасателей города, много лет лично спасал людей, потерявшихся в лесу. В остальное время работал в сфере ИТ-технологий.

22 октября около 9 утра Солопат вышел из дома по улице Лени Голикова, затем его видели выходящим из метро «Ленинский проспект» со стороны Бульвара Новаторов. По записям с камер удалось установить, что затем он зашел в здание билетных касс на железнодорожной платформе «Ленинский проспект» в 13:20-13:30. А где оказался потом — предстоит выяснить. Отследить его по телефону невозможно — аппарат Сергей оставил дома.

Поиски ведутся силами сотни спасателей самого ПСО «Экстремум», отряда «Лиза Алерт», ПСО «Отклик», отряда «Питер-Поиск», полиции и других штатных служб. В ночь на 23 октября коллеги Сергея изучили весь его возможный маршрут следования, осмотрели каждый метр. Пока местонахождение Солопата неизвестно.





Сергей был одет в темно-серую куртку с чёрными вставками, коричневые брюки, темные ботинки, с собой у него тёмная шапка и небольшой серый рюкзак.