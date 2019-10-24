Саммит «Россия — Африка» вытянул из бюджета в два раза больше денег, чем ПМЭФ и стал самым дорогим мероприятием за 10 лет

Саммит «Россия — Африка» в Сочи стоил бюджету около 4,5 млрд рублей. Это более чем в два раза дороже организации очередного Петербургского международного экономического форума, прошедшего в Северной столице в 2019 году.

Об этом 24 октября сообщает РБК, ссылаясь на данные сайта госзакупок. Фонд «Росконгресс», который выступает в качестве организатора ПМЭФ и большинства других экономических форумов под управлением государства, подписал два контракта с Минфином: один на 291 млн рублей — в июне, второй на 4 млрд рублей — за неделю до саммита.

«Росконгресс» организует саммит «под ключ»: арендует и оформляет площадки, обеспечивает техническое сопровождение, медобслуживание, размещение и питание участников саммита, уборку, съемку мероприятий, предоставляет переводчиков, печатает полиграфическую и сувенирную продукцию, а также занимается информационным сопровождением мероприятия и культурной программой.

Еще почти 128 млн рублей на проведение саммита потратила местная электросетевая компания ПАО «Кубаньэнерго». Она заключила девять контрактов на поставку силовых кабелей, материалов и аренду источников бесперебойного питания для форума.

За последние 10 лет саммит «Россия — Африка» стал самым дорогим подобным мероприятием. Для сравнения, проведение Петербургского международного экономического форума в этом году обошлось бюджету в 2 млрд рублей.



