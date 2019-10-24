СМИ: Турецкие войска атаковали позиции сирийской армии. Перемирие в Сирии под угрозой

Позиции сирийской правительственной армии на северо-востоке страны были атакованы турецкими войсками и их союзниками. Об этом 24 октября пишет сирийское государственное агентство SANA.

Бои проходят в районе Таль-Тамра провинции Хасака. «Корреспондент агентства SANA сообщил, что армейские подразделения нанесли турецкому агрессору потери в живой силе и технике», – пишет издание, не уточняя, какие именно потери понесли турецкие вооруженные силы. Также боевые действия идут вблизи Рас-эль-Айна. Ранее в Минобороны Турции сообщали о столкновениях с курдами в районе этого населенного пункта. По заверениям турецких военных, они оборонялись от атаки «курдских боевиков», в ходе которой пострадали пять человек.

Напомним, согласно соглашению между Россией и Турцией, сирийские войска вместе с российской военной полицией будут вести патрулирование в районе сирийско-турецкой границы. Курды же должны покинуть зону безопасности. Турция предупреждала, что в случае нарушения договоренностей готова возобновить операцию в Сирии.



