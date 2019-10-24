Времени — до апреля. Инвесторы согласились с переносом запуска криптовалюты от Павла Дурова

Большинство инвесторов, вложивших в блокчейн-проект Павла Дурова Telegram Open Network (TON) 1,7 млрд долларов, согласились на перенос запуска криптовалюты Gram. Об этом 24 октября пишет ТАСС со ссылкой на письма инвесторам от создателей проекта.

«Мы рады сообщить, что получили согласие значительного большинства инвесторов первого уровня ICO (Pre-sale) и второго уровня (Stage A), чтобы продлить крайний срок по запуску до 30 апреля 2020 года. Мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку. Это продление позволяет нам продолжить необходимую работу, описанную в нашем последнем электронном письме», – цитирует агентство документ.

Напомним, ранее команда TON просила инвесторов согласиться с переносом запуска проекта из-за судебного иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Новый срок запуска криптовалюты от создателей мессенджера Telegram — 30 апреля 2020 года.



