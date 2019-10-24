«Мне придется зарплатой своей поделиться». Путин поблагодарил египетского коллегу за помощь

Президент России Владимир Путин заявил, что сочинский форум «Россия — Африка» не состоялся бы без помощи его его египетского коллеги — Абдула-Фаттаха Ас-Сиси.

«Если бы не поддержка наших египетских друзей, то сегодняшнего саммита, наверное, и не было бы. И на протяжении всего дня президент Египта сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что [выполняет] часть моих обязанностей, конечно», – сказал Путин.

Путин: Если бы не поддержка наших египетских друзей, то сегодняшнего саммита, наверное, и не было бы. И на протяжении всего дня президент Египта сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется зарплатой своей поделиться pic.twitter.com/IPK2Zx7lKN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 24, 2019

Напомним, в Сочи 24 октября проходит второй день российско-африканского форума, на котором ранее с оригинальным предложением о вступлении в G8 выступил президент Демократической республики Конго, а президенты России и Центральноафриканской республики в ходе двухсторонних переговоров обсудили ход следствия по делу убитых в июле прошлого года журналистов из России. Переговоры с Ас-Сиси, однако, пока не привели к восстановлению чартерного авиасообщения между двумя странами.



