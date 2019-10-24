Буйный пассажир автобуса №8, выстреливший в кондуктора, отправлен в изолятор

Невский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Николая Сувака, который выстрелил из газового пистолета в кондуктора. Мужчина пробудет в изоляторе как минимум два месяца. Об этом 24 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, Сувак обвиняется в хулиганстве. Следствие полагает, что именно он 22 октября в автобусе №8, будучи пьяным и ругаясь матом, отказался платить за проезд. В ответ на требования кондуктора покинуть салон он достал газовый пистолет «Удар» и выстрелил в лицо оппоненту. Досталось и пассажиру, находившемуся рядом. После случившегося Сувак спокойно вышел на остановке.

Впрочем, полиция быстро вышла на его след — помогли очевидцы. На судебном заседании 52-летний мужчина признал вину и раскаялся в своём поведении.



