Следствие окончено? Кто ответит за нашу смерть в метро
В Петербурге суд завершил следствие по самому страшному в истории города преступлению. 16 человек погибли в метро. «Фонтанка» считает важным, чтобы наказание понесли истинно виновные. В течение полугода наш корреспондент слышал каждое слово, сказанное судье. Он свое впечатление составил. Приговор Андрей Морозов огласит после прений. Мы предлагаем своим читателям стремительное ознакомление с доказательствами и предоставляем уникальную возможность побыть присяжными и вынести вердикт.
2 Это они удачно зашли
Богатством изъятого порадовала «резиновая» квартира на Товарищеском проспекте, где жили семь из 11 подсудимых. На третий день после теракта оттуда вывезли огнетушитель с крышкой и сыпучим коричневым веществом внутри, коробку с проводами, источник тока с кнопкой радиозвонка. Экспертиза признала это составными частями СВУ электрического типа осколочно-фугасного действия. Аналогичное устройство нашли на «Площади Восстания» и в вагоне метро. В каждом из них в качестве взрывчатки использовалась коричневого цвета смесь амиачной селитры и сахара.
На фрагментах полимерной липкой ленты внутри найденной в вестибюле метро бомбы обнаружили биологические следы Акбаржона Джалилова. Отрезки «липучки» из квартиры на Товарищеском, как следует из результатов экспертиз, сохранили следы братьев Эрматовых, Дилмурода Муидинова и Азамжона Махмудова.
Из общежития в подмосковном Лесном городке следователи уехали с двумя тротиловыми шашками, пистолетом Макарова, двумя паспортами на разные фамилии, но с фотографиями Содика Ортикова. Из-под кровати Аброра Азимова достали чемодан с сыпучим содержимым коричневого цвета, в котором экспертиза признала взрывчатое вещество. В сумочке Шохисты Каримовой нашли ручную гранату, запал и микросхему.
Акбаржон Джалилов проживал свой последний месяц в съёмной квартире на Гражданском проспекте, 110/4. Кроме ножниц по металлу, пассатижей, брошенных у дивана носков, и фольги из кухни со следами коричневого цвета в протоколах она не отметилась. Допрошенные в качестве свидетелей следователи и оперативники жаловались на нетвёрдую память – подробности обысков из неё выпали.
3 Теракт в лицах
В петербургскую ячейку, по версии обвинения, входили: 22-летний повар Sushi Wok Дилмурод Муидинов, 40-летний Бахрам Эргашев, его ровесник и земляк из киргизского Оша Сейфула Хакимов, 24-летний Азамжон Махмудов, 23-летний Махамадюсуф Мирзаалимов, а также Ибрагим и Махамадюсуп Эрматовы. Московская группа состоит из Акрама и Аброра Азимовых, 47-летней гражданки Узбекистана Шохисты Каримовой и гражданина Таджикистана Содика Ортикова. Остальные приехали из Киргизии, некоторые успели получить российские паспорта.
Каримова трудилась зеленщицей в ресторане, остальные крутили роллы, таксовали, неофициально работали на стройках. За редким исключением их образование – неполное школьное.
Автором подрыва вагона поезда считают 22-летнего Акбаржона Джалилова. Посмертная экспертиза рисует его как напористого обладателя высоких интеллектуальных ресурсов, местами скрытного и психически устойчивого.
4 Сомнительные связи, поездки в Турцию
Согласно материалам дела, братья Азимовы неоднократно путешествовали в Турцию и поддерживали активную связь с членом международной террористической организации Бобиржоном Махбубовым. В деле он фигурирует под позывным Ахмед-Ахмат, его считают одним из заказчиков.
Именно он, как уверено обвинение, в январе-феврале 2016 года в Турции передал Акраму 2,5 тысячи долларов, которые тот уже в России отдал брату. Эти деньги в несколько транзакций переводились Джалилову. Камеры наружного наблюдения «ловили» Аброра рядом с терминалами, с которых средства поступали на QIWI кошелек, привязанный к номеру Джалилова. Также зафиксировано обратное поступление средств от предполагаемого смертника на карту, зарегистрированную на Аброра.
Следствие копнуло глубже: в материалах дела говорится, что поручения Ахмата Аброр исполнял уже в 2016 году. Так, он будто бы занимался фальсификацией документов и выводил неблагонадёжные отметки о пребывании в Турции. В материалах дела зафиксирован один такой эпизод, датированный декабрём 2016-го. Тогда же Аброр будто бы помог устроиться в столице гражданину Узбекистана с опытом минно-взрывной подготовки в лагерях боевиков в Сирии.
6 Инструктаж смертника
Ключевым доказательством могут считаться записи разговоров, сделанные с телефона Акбаржона Джалилова, 1 и 2 апреля 2017 года. Как следует из заключения экспертов-лингвистов от Института криминалистики ФСБ, звонивший с телефона Джалилова М1 «собирается осуществить насильственные действия против неопределённого круга лиц, что повлечёт его гибель, М2 инструктирует и поддерживает его». В М2 эксперты признали Аброра Азимова. На заседании от каждого аудиофайла заслушали по полминуты, суть разговора от незнающих узбекский ускользнула. В деле представлен дословный перевод.
Согласно материалам, Аброр Азимов активировал незарегистрированную сим-карту с номером « ...5485» в Лесном городке 31 марта через телефон Шохисты Каримовой. Фиксация соединений, как заявила прокурор, осуществлялась автоматически. На ходатайство адвокатов о доступе к билингам разговоров суд ответил отказом.
7 Показания, которых нет
На предварительном следствии Аброр Азимов частично признал вину. Он подтвердил практически всё, что насобирала ФСБ. Азимов рассказал о знакомстве с Ахметом, который сманил его в радикальный ислам перспективой квартиры в Турции, о «крещении» в террористы в Стамбуле в 2016 году и планировании акции со смертельным исходом. Личное знакомство и контакты с Джалиловым он отрицал. Позднее Азимов заявил, что «напридумывал белиберду» под пытками в «секретной тюрьме ФСБ», отказался от своих слов и в суде изложил новую версию. Прокурор Надежда Тихонова ходатайствовала огласить его показания и нашла понимание у суда. Выбитое под пытками признание занесли в протокол.
Его старший брат Акрам в суде также заявил, что говорить нужное его четыре дня с боем учили силовики. Данные на предварительном следствии показания оглашены. Следов коммуникативного давления экспертиза не выявила, зато отметила свободное рассуждение на морально-этические темы, грамотную речь и, в целом, хороший для неносителя уровень владения русским языком.
8 Эффектные задержания, записи с камер
Список «боевых» вещественных доказательств пополнили 17 и 19 апреля 2017 года, когда под видеофиксацию задерживали сначала Аброра, а потом и Акрама Азимовых, которых следствие считает ответственными за «кассу» теракта. При себе у первого нашли пистолет Макарова и коробки с телефонами и зарядными устройствами, второго поймали с гранатой РГД-5 в поясной сумке. Оба заявляют, что представленное ФСБ видео – срежиссированная постановка. По словам братьев, оружие им вложили оперативники после экспресс-курса актёрского мастерства.
Получить доступ к видео защита не смогла. Также, по словам адвоката Мунавары Канцеровой, суд отказал в ходатайстве просмотреть записи с камер метрополитена. Они зафиксировали извилистое путешествие пассажира в красной куртке, который 3 апреля два с половиной часа катался в метро, «забывал» сумку на «Площади Восстания» и в 14:30 садился в поезд на «Сенной площади», где, как предполагается, закончил свой путь.
Камеры наблюдения, со слов прокурора, также фиксировали Джалилова в марте и за день до теракта. Молодой человек в зелёной шапке и красной куртке неоднократно снимал деньги со своей банковской карты, покупал универсальную клейкую ленту, ацетон, брал в аренду шлифовальную машину. В суде записи не просматривались.
9 И еще
В уголовном деле 140 томов, ещё 39 – это обвинительные заключения на таджикском и узбекском языках. Адвокаты затруднились назвать точное число заявленных ходатайств, но практически на всё от судьи Андрея Морозова слышали «не удовлетворено». Как заявила Мунавара Канцерова, представляющая интересы Аброра Азимова, с вещественными доказательствами защита знакомилась избирательно. Удалось осмотреть телефоны, одежду, обувь, изъятое на Товарищеском и в Лесном городке не представили, сославшись на опасность.
Полгода своей жизни потратила
Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»
Мы не считаем, что зря.