Следствие окончено? Кто ответит за нашу смерть в метро

2 Это они удачно зашли

Богатством изъятого порадовала «резиновая» квартира на Товарищеском проспекте, где жили семь из 11 подсудимых. На третий день после теракта оттуда вывезли огнетушитель с крышкой и сыпучим коричневым веществом внутри, коробку с проводами, источник тока с кнопкой радиозвонка. Экспертиза признала это составными частями СВУ электрического типа осколочно-фугасного действия. Аналогичное устройство нашли на «Площади Восстания» и в вагоне метро. В каждом из них в качестве взрывчатки использовалась коричневого цвета смесь амиачной селитры и сахара.

На фрагментах полимерной липкой ленты внутри найденной в вестибюле метро бомбы обнаружили биологические следы Акбаржона Джалилова. Отрезки «липучки» из квартиры на Товарищеском, как следует из результатов экспертиз, сохранили следы братьев Эрматовых, Дилмурода Муидинова и Азамжона Махмудова.

Из общежития в подмосковном Лесном городке следователи уехали с двумя тротиловыми шашками, пистолетом Макарова, двумя паспортами на разные фамилии, но с фотографиями Содика Ортикова. Из-под кровати Аброра Азимова достали чемодан с сыпучим содержимым коричневого цвета, в котором экспертиза признала взрывчатое вещество. В сумочке Шохисты Каримовой нашли ручную гранату, запал и микросхему.