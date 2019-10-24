Volkswagen показал восьмой «Гольф». У него пять гибридов, а электрической версии нет

Концерн «Фольксваген» 24 октября официально представил долгожданную новинку – восьмую версию своего самого массового автомобиля VW Golf. До этого премьера откладывалась из-за неготовности цифрового функционала модели, без которого теперь немыслимо ни одно обновление. Golf не только наиболее популярная модель, но и, пожалуй, главная для бренда Volkswagen: она пришла на смену Beetle, с которого бренд начался.

С точки зрения дизайна восьмое поколение, как и все предыдущие, демонстрирует скорее эволюцию, чем революцию. Внешние отличия от предшественника можно назвать стилистическими: чуть меньше решетка радиатора, зато чуть больше «пасть» под бампером, уменьшились размеры фар, зато там теперь яркие LED, которым не нужны большие отражатели. «Поворотники» превратились в модные полоски светодиодов, заходящие далеко на крылья. Дизайн задней части абсолютно узнаваем. Кажется что автомобиль просто «перерисовали», чтобы он выглядел чуть современнее предшественника.

Самые большие изменения новый Golf претерпел внутри. Интерьер предыдущих «Гольфов» ругали за безликость и старомодность. В новом Golf интерьер, как минимум, выглядит современным за счет дисплеев, заменивших как приборную панель, так и ранее обильно усыпанную кнопками центральную консоль. Хотя кнопок тоже осталось немало: и на руле, и на дверях и на торпедо, но они стали, скорее, дополнением к тачскрину.





Восьмой Golf построен на фольксвагеновской платформе MQB, что диктует поперечное расположение двигателя и передний привод. Линейка традиционных двигателей включает пять агрегатов, среди которых два бензиновых двигателя в 90 и 110 л.с., два дизеля мощностью 115 и 150 л.с. и даже двигатель на природном газе мощностью 130 л.с.

А вот чего не будет среди модификаций нового Golf, так это чисто электрического варианта, известного как e-Golf. Его место займут сразу пять гибридов, отличающихся разной мощностью бензиновых агрегатов. Три из них будут так называемые «мягкие гибриды», а два – подключаемые. Титул «электрического Volkswagen» останется только у VW ID.3. Также, судя по всему, не будет у восьмого Golf и трехдверного варианта, притом что «спортивная» модификация GTI на горизонте все-таки маячит.

Golf выпускается с 1974 года. В 2002 году он обогнал своего предшественника по количеству проданных экземпляров, а с 2013 года стал третьим в мире по объему продаж после Toyota Corolla и Ford F-series. Общий «тираж» «Гольфов» всех поколений превышает 30 миллионов штук, а «Жуков» за все 65 лет производства было выпущено около 21 миллиона.