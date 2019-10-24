Сломанный на «Московский воротах» состав отогнали. Движение в сторону «Купчино» восстанавливается

В Москве в конце сентября в продажу по новым правилам был выведен клубный дом «Счастье на Ломоносовском», а в Санкт-Петербурге уже подписаны несколько сделок по приобретению квартир в Квартале Сhe, продажи в котором Группа «Эталон» открыла на прошлой неделе.