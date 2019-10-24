Происшествия
Сломанный на «Московский воротах» состав отогнали. Движение в сторону «Купчино» восстанавливается
Поезда в метро Петербурга возобновили движение от станции «Технологического института» до «Купчино» вечером 24 октября. Неисправный состав убрали с путей.
Как сообщает пресс-служба городского метро, движение было восстановлено в 20:43. По словам очевидцев, поезда пока идут с увеличенным интервалом.
Синяя линия метрополитена встала вечером из-за технической неисправности поезда на станции «Московские ворота». Движение было остановлено.