«На Московских воротах» сломался поезд. Движение в сторону «Купчино» остановилось

Движение на синей ветке петербургского метро встало вечером 24 октября. На станции метро «Московские ворота» сломался состав.

О происшествии «Фонтанке» сообщили читатели. Состав не смог уехать с «Московских ворот» около 20.24.

Фото: Читатель «Фонтанки» Илья

«С 20.30 от станции «Технологический институт» до станции «Московские ворота» движения нет по причине неисправного состава», – сообщили в пресс-службе городской подземки.

Как сообщают очевидцы, пока поезд не отбуксировали со станции.



