Происшествия
«На Московских воротах» сломался поезд. Движение в сторону «Купчино» остановилось
Движение на синей ветке петербургского метро встало вечером 24 октября. На станции метро «Московские ворота» сломался состав.
О происшествии «Фонтанке» сообщили читатели. Состав не смог уехать с «Московских ворот» около 20.24.
«С 20.30 от станции «Технологический институт» до станции «Московские ворота» движения нет по причине неисправного состава», – сообщили в пресс-службе городской подземки.
Как сообщают очевидцы, пока поезд не отбуксировали со станции.