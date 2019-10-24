Два одинаковых каршеринга не смогли разъехаться в петербургском дворе

Каршеринговые автомобили идут в бой в петербургских дворах. Последнее «достижение» – столкновение двух одинаковых машин.

«Яндекс.Драйвы» нашли друг друга во дворах на Кушелевской дороге», – рассказывает очевидец вечером 24 октября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

До этого в Мурино, на бульваре Менделеева, у дома 12, корпус 2, кто-то «очень аккуратно припарковал каршеринг у мусорного контейнера» – такой же «Рено» «Яндекс.Драйва», сообщали вчера в той же группе.





Впрочем, до триплета от 13 октября ещё далеко. Тогда за одну ночь свои препятствия нашли три всё таких же «Каптюра»: один – остановку, другой – забор, а третий – бронированную машину.