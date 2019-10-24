Пешеход сбит на Савушкина. ДТП выгнало десятки пассажиров трамваев на улицу

Ещё одно ДТП с пешеходом в Петербурге остановило трамвайное движение.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», вечером 24 октября человека сбили на пересечении улицы Савушкина и Шишмарёвского переулка, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. На фотографии видно, что на трамвайных путях стоит «Вольво» на аварийке.

Трамваи встали в обе стороны, пассажиры идут пешком.





ДТП с пешеходами – печальные «тренд» последних дней. После удручающей статистики вторника, 22 октября, когда пострадали восемь пешеходов и один погиб, УГИБДД обратило на это внимание в отдельном пресс-релизе. Однако 23 октября получилось ещё страшнее: два человека, попав под машины, скончались в больницах, ещё семь пешеходов получили травмы в одном ДТП – на пересечении Обводного канала и Лермонтовского проспекта. Вообще, четверг стал самым трагичным днём на дорогах Петербурга с конца июля.