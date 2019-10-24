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Общество
25.10.2019 00:24
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Митинги Навального, малолетние гопники и подрывник ФСБ: о ком Генпрокуратура просит помолчать СМИ

Десятки школьников задержаны на несанкционированном митинге? Банда малолетних гопников грабит прохожих в парках и избивает сверстников за «неправильную одежду»? Обо всем этом скоро могут запретить писать. Новая идея Гепрокуратуры грозит очередным «Лебединым озером» на экранах и множащимися в соцсетях слухами, которые некому будет развеять.

Митинги Навального, малолетние гопники и подрывник ФСБ: о ком Генпрокуратура просит помолчать СМИ

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Генеральная прокуратура предложила «усовершенствовать» законодательство и закрыть для СМИ возможность рассказывать о любых преступлениях несовершеннолетних, так как это якобы способствует росту их числа. «Фонтанка» представила, о каких из них россияне никогда бы не узнали, начни запрет действовать раньше.

Взрыв ФСБ в Архангельске

Утром 31 октября 2019 года 17-летний студент техникума пришел в приемную Архангельского УФСБ и подорвал самодельное взрывное устройство. Он погиб на месте, пострадали трое сотрудников. За несколько минут до детонации в Telegram-канале анархистов было размещено письмо, в котором автор брал ответственность за акцию. Через несколько дней в Москве задержали 14-летнего школьника, с которым подрывник якобы связывался последним перед терактом. А 11 ноября в Калининграде по подозрению в публичном оправдании терроризма был задержан 24-летний анархист Вячеслав Лукичев. Он предположительно сохранил скриншот письма взрывника из Архангельска. 

Сестры Хачатурян


В начале августа 2018 года было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. В убийстве признались три дочери убитого. Девушки утверждали, что якобы не раз становились жертвами инцеста. Младшая из фигуранток – несовершеннолетняя. Сестрам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. По мнению защитников, эта квалификация самая тяжёлая из всех возможных, следствие, считают адвокаты, не трактовало действие девушек как необходимую защиту перед отцом-агрессором. Первые два месяца после задержания сестры Хачатурян провели в СИЗО, но под общественным давлением их отпустили, запретив совершать пользоваться сотовыми телефонами и Интернетом. А у убитого отца семейства посмертно нашли расстройство личности.

АУЕ в Таврическом саду

В августе 2018 группа старшеклассников напала на посетителей Таврического сада. Пострадал школьный учитель, который сидел на скамейке с другом и двумя девушками. Как писала «Фонтанка», незнакомцы бесцеремонно щупали рюкзаки и сумки петербуржцев, «чёкали» и поддевали их жаргонными словечками. 24-летний учитель пытался образумить хулиганов, но был одарен двумя прицельными ударами в челюсть и множественными – по туловищу и голове и был госпитализировали в Александровскую больницу. По обвинению в избиении посетителей были задержаны трое 17-летних подростков с уголовным прошлым и настоящим. Сколоченная вокруг них группа была очень хорошо известна правоохранителям Петербурга по другим нападениям.

Казнь бездомных

В августе 2017 года тогда трое несовершеннолетних напали на двух бездомных на стадионе «Корабел» на пути на Турухтанные острова в Петербурге. Жертв забили лопатами и кирпичами, а потом подожгли. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в больнице.«Фонтанка» писала, что ничего идейного в нападении не было. Школьники лаконично объяснили, что «просто не любят бомжей», а вдохновение почерпнули из YouTube. Казнь бездомных обошлась школьникам в 13 лет на троих.

Поясни за шмот

В начале 2018 года малолетние гопники из гореловской школы №391 с целью стать немного популярнее и прославить свою школу, завели группу в соцсети с названием «Отжатый шмот» и начали генерировать видеоролики с нападениями на ровесников, с избиением и нанесением им серьезных травм за «неправильную одежду». «Модный патруль» мог появиться в любом районе. Чаще всего, если жертва не могла внятно объяснить свою позицию, её били, а вещь отбирали. Жертвами были и 13-летняя девочка, которая не смогла «пояснить», какое право она имеет носить шапку Thrasher (изначально – «скейтерский» бренд) и молодой человек 28 лет, который не смог «пояснить» за ботинки и подвернутые джинсы.


Задержанные на митингах

В сентябре 2018 года 603 человека были задержаны на митинге против пенсионной реформы в Петербурге, организованном сторонниками Алексея Навального.  Из них 80 были несовершеннолетними. Организаторы говорили о 5000 участников, которые прошли шествием от площади Ленина до Пироговской набережной. Несколько раз перекрывали проезжую часть, в протоколах фигурировало и нарушение ПДД и несогласованный митинг. Полиция работала жестко. Новый закон ограничил бы освещение событий.

Это всего несколько примеров из десятков случаев. Если бы СМИ не пытались понять причины трагедий и инцидентов с несовершеннолетними, общество не говорило бы о них, рождались бы самые дикие слухи, которые не могли бы даже опровергнуть официальные СМИ.

Адвокат коллегии адвокатов «Де ЛАТА» Яна Корзинина, работающая с «Фонтанкой», напомнила, что еще в 2000 году были внесены дополнения в Закон РФ о «СМИ», согласно которым редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, совершившего преступление либо подозреваемого в его совершении, а равно совершившего административное правонарушение или антиобщественное действие, без согласия самого несовершеннолетнего и его законного представителя.

«За соблюдением этого и так строго следят и Роскомнадзор, и прокуратура, – отметила Корзинина. – Вовсе не писать о преступлениях, совершённых несовершеннолетними, весьма странная инициатива. Замалчивание проблемы не является её решением».

К слову, подобными методами уже пытаются бороться с самоубийствами. Всё, в чем можно заподозрить призыв к суицидам и описание их способов, в СМИ нельзя публиковать с 2012 года. А с 2015 года – нельзя говорить и о причинах. Формально число суицидов снижается год от года. И если, по оперативным данным Ростата, в 2011 году самоубийством покончили жизнь 30566 человек, то в 2012 году — 28934, в 2015 — 24982, а в 2018 — 17930. И здесь или действительно происходит снижение почти 60% или, как с внезапно выросшими реальными доходами россиян — изменения происходят в зависимости от методики подсчета

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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