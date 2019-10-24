Где ещё петербуржцу почитать Бродского, как не в пробке. ЗСД парализовало у въезда на КАД

Пробка длиной более 4,5 километра образовалась вечером 24 октября в южной части ЗСД, в направлении КАД.

Очевидцы сообщали, что движение на развязке с КАД в какой-то момент якобы перекрывали для пропуска кортежа. Кроме того, в «Яндекс.Карте» пользователи отметили ДТП на съезде на КАД.

Среди комментаторов в «разговорчиках» есть на удивление благодушные, например цитирующие стихи Бродского:





«Ни тоски, ни любви, ни печали,

Ни тревоги, ни боли в груди,

Будто целая жизнь за плечами

И всего полчаса впереди».

Транспортные проблемы сегодня возникли и в другом неожиданном месте на юге города – на подъезде к Пулково. Там Управление охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России организовало мероприятия по досмотру такси. Пассажирам пришлось добираться до аэропорта пешком с чемоданами наперевес.