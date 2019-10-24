Суд завершил следствие по делу о теракте в метро Петербурга. С предполагаемыми помощниками смертника разбирались больше полугода

Московский окружной военный суд 24 октября завершил судебное следствие по уголовному делу о взрыве в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Одиннадцать подсудимых не признают себя пособниками смертника.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, прения сторон назначены на понедельник, 28 октября. Адвокат Марат Сагитов уточнил, что на сегодняшнем заседании военные судьи рассматривали дополнения к следствию со стороны защиты, большая часть заявленных адвокатами ходатайств была отклонена.

Процесс по делу о теракте в петербургском метро проходит на базе Ленинградского окружного военного суда. Судьи начали слушать дело, материалы по которому собраны в 140 томов, 2 апреля 2019 года, накануне второй годовщины подрыва вагона поезда.

Автором взрыва считается 22-летний Акбаржон Джалилов. По версии обвинения, ему помогали Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфула Хакимов, братья Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы, Бахрам Эргашев, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов. Самыми деятельными участниками называют Аброра и Акрам Азимова. Оба заявляют, что первые частичные признания вины из них якобы выбили под пытками. Их предполагаемые сообщники также не признают вину.



