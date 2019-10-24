Жены президентов стран Африки прикупили в Сочи мёд, платки из козьего пуха и серебро

Пока лидеры африканских стран не покладая рук трудились над укреплением связей с Россией и закупками отечественного оружия, их супруги коротали время, посещая объекты российского курорта и столицы Зимней олимпиады-2014.

Как сообщает администрация Сочи, накануне почетные гостьи посетили парк "Дендрарий", музей истории, Зимний театр. А сегодня отправились на Красную поляну. Знакомство с горным кластером началось с этнографического комплекса "Моя Россия". Здесь жёны президентов Габона, Кот-д`Ивуара, Маврикия, Анголы, Мали, Нигера, Коморы и Кении с интересом наблюдали за процессом изготовления восковых свечей и работой иконописцев в мастерской. "Свой народный промысел продемонстрировали вязальщицы пуховых платков – одного из символов России. Изделия из тончайших волокон пуха козы по давней традиции продели через обручальное кольцо, продемонстрировав тем самым жёнами африканских лидеров высокое качество аксессуара. Некоторые из членов делегации с удовольствием приобрели пуховый сувенир для себя и членов семьи. По достоинству был оценён и краснополянский мёд, который уважаемые гостьи продегустировали перед покупкой. Особенно им пришёлся по вкусу мёд из акации и липы", – сообщают сочинцы.

В павильоне с украшениями супруги президентов также изучили ассортимент, с интересом послушали историю ювелирного ремесла народов Кавказа и обзавелись некоторыми изделиями из серебра.



