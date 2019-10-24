Последний физик-ядерщик из Сарова выслушал приговор за майнинг на рабочем месте. Суд штрафом не ограничился

Сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрей Рыбкин получил 3,3 года в колонии общего режима за майнинг криптовалют на работе. Кроме этого ему назначен штраф в 200 тысяч рублей.

О приговоре 24 октября сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-службу Нижегородского областного суда.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что сотрудник Института теоретической и математической физики Рыбкин, а также ранее осужденные Андрей Шатохин и Денис Байков с мая 2017 года майнили криптовалюту на суперкомпьютере мощностью один петафлопс через служебную локальную сеть. Зарабатывали они таким образом в основном по ночам. Ущерб институту оценили более чем в миллион рублей.



