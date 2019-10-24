Трамп снова включает заднюю. Нефтяные объекты в Сирии будут охраняться американцами
На фоне клятв и обещаний вывести все войска с территории Сирии президент США делает очередное противоречащее им заявление.
Твиттер лидера Североамериканских Штатов пополнился следующим спичем: "Нефтяные месторождения, о которых я вчера говорил в своей речи про Турцию и курдов, удерживались ИГ, пока США не отвоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим восстановившейся ИГ заполучить эти месторождения", – написал американский лидер.
The Oil Fields discussed in my speech on Turkey/Kurds yesterday were held by ISIS until the United States took them over with the help of the Kurds. We will NEVER let a reconstituted ISIS have those fields!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. Oktober 2019
Кто не позволит боевикам запрещенной в РФ и многих странах террористической организации ИГ захватить удерживаемые американцами нефтяные поля – армейские подразделения или частные военные компании – президент США уточнять не стал.
Напомним, накануне в своем специальном заявлении по поводу окончания военной операции Турции на севере Сирии Трамп заявил, что снимает все санкции, наложенные на руководство этой страны несколькими днями ранее.
Справка:
Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей».
15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Турции на фоне проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Под санкции попали глава Минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.
После сочинских переговоров президентов РФ и Турции 22 октября Анкара объявила, что прекращает операцию "Источник мира" с 23 октября.