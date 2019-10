Трамп снова включает заднюю. Нефтяные объекты в Сирии будут охраняться американцами

На фоне клятв и обещаний вывести все войска с территории Сирии президент США делает очередное противоречащее им заявление.

Твиттер лидера Североамериканских Штатов пополнился следующим спичем: "Нефтяные месторождения, о которых я вчера говорил в своей речи про Турцию и курдов, удерживались ИГ, пока США не отвоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим восстановившейся ИГ заполучить эти месторождения", – написал американский лидер.

The Oil Fields discussed in my speech on Turkey/Kurds yesterday were held by ISIS until the United States took them over with the help of the Kurds. We will NEVER let a reconstituted ISIS have those fields!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. Oktober 2019