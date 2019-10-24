Водоканал хочет вырыть котлован на Народной, где уложили новый асфальт. Пока не получается

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга отказала ГУП «Водоканал СПб» в разрешении на проведение работ на Народной улице, 87. Водоканал рассчитывает получить его в следующий раз. ГАТИ сомневается в том, что ломать свежеуложенный асфальт — хорошая идея.

Как сообщает 24 октября пресс-служба ГАТИ, предприятию отказано в оформлении ордера на устройство котлована в проезжей части правого «кармана». Работы Водоканал хотел выполнять с 15 ноября 2019 года по 15 июля 2020 года.

Дело в том, что на Народной, одной из самых значимых магистралей Невского района, только что закончился ремонт проезжей части, проведённый ЗАО «АБЗ-Дорстрой» по заказу ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Уложен новый асфальт на дороге, в «карманах» и на тротуарах. Сроки работ согласовывались заранее с привлечением множества организаций (в том числе их надо было увязать с ремонтом вантового моста, который идёт сейчас). В апреле этого года сроки обсуждались с коммунальщиками, в частности с Водоканалом, чтобы убедиться, что им не понадобится выходить сюда после дорожников и снимать свежий асфальт. Водоканалу всё же понадобилось.

В пресс-службе Водоканала «Фонтанке» подтвердили, что запрашивали ордер в ГАТИ на работы по водоснабжению, однако сейчас открыт ордер дорожников, поэтому ГАТИ правомерно отказала. Теперь Водоканал рассчитывает, что его подрядчик ООО «Навигатор-СБС» получит согласование у «транспортных служб», и тогда можно будет подать в ГАТИ второе заявление.

В ГАТИ отмечают, что порядок несколько другой, и сомневаются в успешности плана. Сейчас «АБЗ-Дорстрой» закрывает ордер (это формальная процедура), и комитет по благоустройству принимает объект на баланс. После закрытия ордера наступает гарантийный период, в течение которого подрядчик отвечает за возможные просадки асфальта и ликвидирует их. Разрешение на работу на Народной улице Водоканал должен сначала получить у комитета по благоустройству, говорят в инспекции.



