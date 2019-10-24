Финское кино в Петербурге празднует юбилей. Фестиваль откроет режиссёр Мика Каурисмяки

В Петербурге 25 октября стартует 30-я Неделя финского кино. На старейшем в нашем городе иностранном кинофестивале зрителей ждут, среди прочих, фильмы о китайском поваре в финской глубинке, сексуальном избавлении от депрессии, взаимоотношениях финки и иранского беженца.

скриншот с Youtube.com (Leffat)

Всего в рамках Недели финского кино покажут 12 лучших художественных фильмов Суоми, три документальных картины и серию короткометражек, вышедших в прокат в 2018–2019 годах и отмеченных разными наградами (национальной премией «Юсси», наградами на Московском МКФ, в Каннах, Торонто, «Берлинале» и других).

Откроет фестиваль новый фильм Мики Каурисмяки «Мастер Чен». Режиссёр лично приедет в Петербург, чтобы представить свою картину и ответить на вопросы зрителей.

«В последнее время глаза Мики Каурисмяки устремлены в финскую провинцию. Он вдруг стал смотреть, что происходит в деревне. И его картина рассказывает, как финны сегодня относятся к наплыву китайцев. Это история о том, как местные попытались ужиться с чужаком – китайским поваром. Мика сам рассказал, что когда он выбрал деревню в Лапландии, он был уверен, что там китайцев никаких нет, но когда они приехали со съёмочной группой, поняли, что придётся попросить их выйти из кадра. Это добросердечная история, поднимающая вопрос ксенофобии», – рассказывает программный директор фестиваля, киновед Алексей Дунаевский.





Именно с фильмов Мики Каурисмяки началось знакомство петербуржцев с финским кинематографом 30 лет назад. Впрочем, уже тогда, будучи учеником мюнхенской киношколы, он снимал вполне европейские картины.

«После крушения социализма Обществу любителей кино нужно было искать новых партнёров. Среди капиталистических стран искать было опасно, потому что ещё существовало КГБ, которое не приветствовало контакты советских людей с представителями консульств капиталистических стран. Мы набрались смелости и обратились в Консульство Финляндии. Так получилось, что оно очень радушно отнеслось к идее фестиваля финского кино. Тогда мы о финском кино ещё ничего не знали, оно никак не проникало через границу. К тому же нам повезло, что финским кинофондом руководила выпускница ВГИКа, говорящая по-русски, – Кирси Тюккюляйнен. И так завязались отношения столь серьёзные и долгие, что те, кто принимал участие в организации первого фестиваля, делают это и в 30-м». (О финских фильмах в России и необычном знакомстве Сергея Михалкова и Аки Каурисмяки «мама финского кино» Кирси Тюккюляйнен ранее рассказывала в интервью «Фонтанке»).

Неделя финского кино – самый старый фестиваль иностранного кино в Петербурге, и за 30 лет в его рамках было показано 239 картин. Популярность продиктована возрастом: петербуржцы знают, что поздней осенью им непременно покажут лучшие новинки из Суоми. И за три десятка лет финское кино вышло на кардинально другой уровень.

«Тридцать лет назад было очень много фильмов, действие которых разворачивалось в деревне, про пожилых людей, снимались они пожилыми финскими режиссёрами. Отбирать было достаточно сложно. Затем произошла резкая смена поколений, пришли новые режиссёры, которые повернули кино к молодому зрителю. Появилось жанровое финское кино, оно почти неотличимо от любой скандинавской страны и даже очень похоже на среднеевропейский фильм. Сегодня уже нет того финского кино, которое сразу узнаётся, потому что оно о жизни лесорубов, оленеводов или сплавщиков леса. Действие происходит в городах, на экране – часто молодой герой. Эти картины говорят со зрителями на современном киноязыке и потому получают премии на международных кинофестивалях, приглашаются на самые престижные из них, прекрасно продаются на кинорынках, вокруг них есть международный бизнес. Петербуржцы видят не провинциальное, застенчивое, замысловато-финское кино, а настоящий международный продукт», – поясняет программный директор фестиваля.

По словам Дунаевского, выбор фильма открытия обусловлен тем, что, как правило, на его показ приезжает режиссёр. Однако помимо него есть много других не менее достойных внимания картин.

«Главный фильм года «Аврора» (реж. Миия Терво) наделал много шума в Финляндии. Это так называемое резонансное кино, о взаимоотношениях финки и иранского беженца. Финские режиссёры воодушевлённо рекомендуют эту картину, – говорит Дунаевский. – И я могу сказать, что возросшее число фильмов на тему иммиграции и интеграции – это не политкорректность и не политика, которая заставляет снимать фильмы на эту тему. Так, картине Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды» это не мешает быть шедевром. Для финнов, которые размышляют над тем, как отнестись к людям, которые без конца просят помощи, это сегодня очень важно».

Фильм «Собаки не носят штанов» Юкки-Пекки Валкеапяя впервые покажут в Петербурге именно в рамках Недели финского кино, а в ноябре картина выйдет в широкий прокат в России.

«Человек потерял жену, и жизнь столкнула его с женщиной, которая с помощью сложнейшего сексуального эксперимента вернула этого хмурого финна к жизни. На Каннском фестивале обратили внимание на смелый заход режиссёра на фрейдистскую территорию: он поставил перед собой барьер и его преодолел на глазах каннской публики, которая оценила определённый скандинавский шик. Картина сложная, авторская и очень рискованная, но, тем не менее, даже в России её купили», – комментирует киновед.

Петербуржцы также увидят работу режиссера Сельмы Вильхунен «Глупое молодое сердце», которая выдвинут от Финляндии на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Он рассказывает необычную историю первой любви подростков, живущих в восточных районах Хельсинки.

Лидером по числу национальных премий (четыре «Юсси») среди участников фестиваля стала картина «Пустота» Алекси Салменпера. В ней играют два ведущих актёра Финляндии Лаура Берн и Томми Корттила. Это чёрно-белое «очень финское кино»: растянувшийся на весь фильм диалог мужа-неудачника и успешной жены.

Более лёгким будет фильм закрытия фестиваля – «Доля человеческая». В комедийной драме Юхи Лехтола уличный попрошайка Пекка продолжает убеждать свою семью в том, что он по-прежнему является гендиректором крупной компании, однако попадает в нелепую ситуацию, когда родители решают навестить сына без предупреждения.

Традиционно в программу включили также три документальных фильмы, две ленты для детей и короткометражки. Кроме того, в фойе кинотеатра «Аврора» в течение кинофестиваля будет работать выставка «Край золотой тоски» – 28 производственных фотографий фильмов режиссера Аки Каурисмяки. Её открытие состоится в 18:15 25 октября. Помимо «Авроры», кинопоказы пройдут на «Ленфильме».

В рамках юбилейной Недели киноманов ждут и другие специальные события: в Институте Финляндии 26 октября состоится дискуссия «Женщины в кино». Финские режиссеры Сельма Вилхунен и Зайда Бергрот, чьи фильмы входят в программу XXX Недели кино Финляндии («Глупое молодое сердце» и «Рай Марии»), обсудят роль женщин в киноиндустрии и темы, актуальные для современного финского кино. А 1 ноября состоится финская киновечеринка – в Петербург со своими зажигательными лапландско-балканскими танцами с севера Финляндии приедет группа Jaakko Laitinen & Vaara Raha. Именно их музыка звучит в одном из фильмов Недели («Аврора»).