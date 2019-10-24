После ДТП с пальмой в «Тесле» сгорел водитель. Очевидцы не смогли справиться с хитрыми ручками

Очередная трагедия с «Теслой». Мужчина сгорел заживо в своей Model S в Южной Каролине, США.

Как пишет 24 октября Washington Post, автомобиль вспыхнул, врезавшись в пальму. Предположительно загорелась ионно-литиевая батарея. Дым, а затем и огонь заполнили салон. Снаружи собралась толпа очевидцев, но они не смогли ничего сделать: выдвижные ручки дверей оказалось невозможно использовать. После того как пожарные погасили пламя, Tesla была эвакуирована на специальную стоянку, и там она загорелась снова, отмечает издание.

Родственники погибшего подали иск. По словам юристов семьи, мужчину убили «футуристические конструктивные особенности автомобиля».

Кадр из видео в YouTube





В самой компании говорят, что возгорания электромобилей «исключительно редки», и с 2012-го по 2018 год такое случалось с одной машиной на каждые 170 миллионов миль пробега. Однако в СМИ сообщения о таких инцидентах появляются регулярно, видимо, в связи с общественным резонансом.

В мае 2018 года во Флориде Tesla Model S врезалась в стену дома и загорелась, двое находившихся в салоне 18-летних школьников не смогли выбраться и погибли. Шумиху вызвало видео возгорания Model S в подземном паркинге в Шанхае. «Теслу» тушили даже в России – на МКАД, в августе этого года.