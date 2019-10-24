Врезавшийся в трамвай на Десантников водитель маршрутки дал обет молчания. Суд изолировал его от пассажиров

Красносельский районный суд Петербурга 24 октября арестовал Сапарбека Темирбаева, смелый манёвр которого отправил в больницу 15 человек. Познания в российской Конституции, в отличие от ПДД, его не подвели.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, Темирбаева на два месяца определили в следственный изолятор. Там он пробудет по меньшей мере до 22 декабря. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 264 УК)

Темирбаев управлял маршруткой №235, которая около шести вечера 20 октября пыталась проехать перед набирающим ход трамваем на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников. От удара ГАЗ с пассажирами отбросило и перевернуло на бок, в больницы увезли 15 пассажиров, в том числе троих детей. Проезжая часть была сухой, видимость не ограничена. Как считает следствие и подтверждают камеры, водитель автобуса, «будучи обязанным знать и соблюдать относящиеся к нему требования Правил дорожного движения РФ, проявил преступное легкомыслие» и не затормозил на загоревшийся для него «красный».

43-летний Темирбаев является гражданином Кыргызской Республики, где живут его жена и четверо детей. Работает в компании «Третий парк», в Петербурге не зарегистрирован. Он решил хранить молчание, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, которая даёт право не свидетельствовать против себя.

Перевозчик пообещал выплатить компенсацию пострадавшим. Как писала «Фонтанка», маршрутка принадлежит индивидуальному предпринимателю, а «Третьему парку» досталась вместе с экипажем через вторые руки.



