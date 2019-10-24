Такси за 14 тысяч рублей. Аналитики рассказали, где дороже доехать от аэропорта до центра города

Аналитики метапоисковой системы Momondo составили рейтинг городов по стоимости поездки на такси от аэропорта до центра. Самым дорогим такое удовольствие оказалось в Токио, самым дешевым – в Ташкенте.

Как пишет 24 октября RNS со ссылкой на исследование метапоиска, максимальная цена поездки из терминала аэропорта до города составила 14 230 рублей. Именно в такую сумму обойдется такси до центра Токио от международного аэропорта «Нарита», который расположен в 71,5 километрах от него в одноименном городе.

Вторую строчку делят одни из самых дорогих европейских столиц – Осло и Рейкьявик. Такси от аэропорта до центра там обойдется в 7115 рублей. Чуть меньше потребуется выложить за поездку из международного терминала до центра Ниццы, Лондона и Вашингтона – 6404 рубля. До центра Парижа или Сеула можно доехать в среднем за 3500 рублей.

Самыми дешевыми такси от аэропорта могут похвастать страны СНГ и Африки. Минимальная стоимость поездки отмечена в Ташкенте – 142 рубля. Такси до центра Душанбе или Туниса обойдется в 213 рублей, а до центра Банжула, Биссау или Катманду – в 285 рублей.

Москва в рейтинге расположилась на 55-м месте, которое делит с рядом других столиц, в том числе с Ханоем, Абу-Даби, Сингапуром и Веллингтоном. Среди европейских стран столица России оказалась ровно посередине, вместе с Прагой, Братиславой и Белградом. Поездка на такси от аэропорта до центра в этих городах обойдется в районе 1500 рублей.



