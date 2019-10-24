Турецкий президент пригрозил ЕС новой волной беженцев. Глава МИД Германии летит охладить пыл Эрдогана

Президент Турции в очередной раз пригрозил «открыть дверь» в Европу для «сотен тысяч беженцев». Немецкие дипломаты предложили не торопиться.

«Когда мы говорим, что откроем границы, они [европейцы] недовольны. Мы откроем двери для беженцев в Европу, когда я скажу. Придет время, и двери откроются для сотен тысяч», – цитирует 24 октября выступление Тайипа Эрдогана агентство Anadolu.

По его словам, турецкая военная операция на севере Сирии вызвана «борьбой с террористами». Европарламент, в свою очередь, назвал позицию Анкары «предвзятой и нелогичной».

МИД Турции уже выпустил обращение, в котором говорится о том, что операция «Источник мира» не противоречит международному праву.





Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в субботу, 26 октября, вылетит в Анкару, чтобы обсудить ситуацию с руководством Турции. «При работе с беженцами Турция должна соблюдать международное право», – написал глава МИД ФРГ в своем twitter.

Ich werde am Samstag in die T?rkei reisen:

– Die Waffenruhe muss eingehalten und die Zivilbev?lkerung gesch?tzt werden.

– Beim Umgang mit Gefl?chteten muss die T?rkei internationales Recht einhalten.

– Und sie muss den politischen Prozess unterst?tzen statt ihn zu torpedieren. — Heiko Maas ?? (@HeikoMaas) 24. Oktober 2019

Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский Союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей».

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Турции на фоне проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Под санкции попали глава Минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. 23 октября Турция официально заявила о прекращении операции "Источник мира".