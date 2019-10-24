Куда стрелял ОМОН. На базе ингушского спецназа сгорела крыша тира

На территории базы ОМОНа в ингушском городе Карабулак тушили пожар, горела крыша тира, в котором тренируются бойцы спецподразделения.

О возгорании на территории режимного объекта сообщает главк республиканского МЧС.

"На территории подразделения Росгвардии ОМОНа по ул. Промысловой произошло возгорание в здании тира. Площадь пожара составила 400 кв. м. Пострадавших нет", – сообщают пожарные.

Информация о пожаре на базе ОМОН поступила в 13:26 (время совпадает с московским). Пожар был локализован в 14:03, открытое горение ликвидировано в 15:15. "Нарушений требований технического регламента не допущено", – зачем-то добавлено в сообщении ГУ МЧС по Ингушетии.

Впрочем, на ликвидацию огня стянули достаточно большие силы – 19 специалистов от МЧС и пять единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняются.



