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24.10.2019 17:38
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В «Петербургской Недвижимости» новая рассрочка на квартиры на Выборгской набережной

В «Петербургской Недвижимости» новая рассрочка на квартиры на Выборгской набережной

«Петербургская Недвижимость»

Покупателям квартир в ЖК бизнес-класса «Притяжение на Выборгской» теперь доступна особенно удобная рассрочка. Первый взнос — 20%, остаток — равными платежами через 1 и 2 года после покупки*. 

Предложение распространяется на все виды планировок: сейчас в проекте представлены варианты от студий до просторных пятикомнатных евроформата с большой кухней. Среди них есть эксклюзивные квартиры с эркерами и открытыми террасами. 

ЖК «Притяжение» от Setl Group — это новый формат бизнес-класса, который объединяет престижное расположение в развитой части Выборгского района, передовые технологии и высокую безопасность, а также современные продуманные планировки. Часть квартир сдается с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции» в одном из стильных цветовых решений — «Ваниль» или «Шоколад». 

Жилой комплекс строится вдоль улицы Александра Матросова, между Выборгской набережной и Большим Сампсониевским проспектом. До станции метро «Лесная» —  11 минут ходьбы, а до центра города можно доехать на автомобиле за 10 минут. В проекте много видовых квартир: окна выходят на живописную набережную Большой Невки и великолепную Петроградскую сторону. 

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех проектов Setl Group. Для клиентов бесплатны услуги по выбору жилого комплекса, подбору квартиры, просмотру дома и юридическому сопровождению сделки. В компании также действует специальная программа PN Premium для клиентов, которые приобретают недвижимость на сумму от 20 млн рублей. Она включает приглашения на закрытые предпродажи объектов, персональное сопровождение личным менеджером, индивидуальный показ, приоритетное обслуживание у нотариусов и в банках, а также другие услуги и привилегии.

*Предложение действительно с 01.10.2019 по 30.11.2019. Предложение «Первый взнос 20%. Оплата через 2 года» действительно при условии заключения Соглашения о перемене лица в обязательстве в отношении квартиры любого метража в ЖК «Притяжение» с использованием рассрочки. Рассрочка «20/40/40»: первый взнос 20% от стоимости приобретаемой квартиры, 40% от стоимости квартиры оплачивается через 1 год с даты заключения соглашения, остаток 40% – через 2 года с даты заключения соглашения. Рассрочка предоставляется застройщиком. Количество квартир ограничено. ЖК «Притяжение»: СПб, Большой Сампсониевский пр., кадастровый номер ЗУ 78:36:0005016:1309. Застройщик ООО «ИТТ». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Подробности предложения по тел. +7 (812) 33-55555.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ",  проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

 

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