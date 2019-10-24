Porsche строит звездолет для новых «Звездных Войн»

Porsche совместно с Lucasfilm работает над дизайном звездолета, который зрители увидят уже в декабре в новом фильме знаменитой саги «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Будущий звездолет будет играть важную роль в галактике Звездных Войн, уверяют авторы проекта. Уж не готовят ли его на замену «Тысячелетнему соколу»?

Как считает вице-президент Porsche Михаэль Мауэр, оба мира – звездолетов и спорткаров – имеют схожую философию, пишет 24 октября Carscoops. Несмотря на это, перед дизайнерами стоит сложная задача – создание космического корабля с сохранением ДНК автомобильного бренда.

По словам главного художника Lucasfilm Дага Чианга, нужно было объединить культовые звездные корабли из классических «Звездных войн» с элементами дизайнерского языка, лежащего в основе новейшего электрокара Porsche Taycan. При этом временные рамки для проекта были очень жесткими: две команды дизайнеров Porsche и Lucasfilm работали независимо друг от друга всего два дня, затем в ближайшие недели их идеи объединят в единый проект, для чего обе группы будут регулярно встречаться поочередно в Штутгарте и Сан-Франциско.





После этого звездолет еще предстоит «построить» в трехмерной компьютерной графике, которую можно было бы использовать в работе над фильмом. Что из этого получится, будет под строжайшим секретом вплоть до самой премьеры фильма, назначенной на 20 декабря 2019 года.

По сути дела, участие Porsche в создании одной из самых знаменитых кино-эпопей – это такой не очень скрываемый «продакт плейсмент». Тем более, что на отдельной странице, посвященной коллаборации немецкого автостроителя и американской кинокомпании, Porsche прямо указывается в качестве спонсора.