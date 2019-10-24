Негабарит притормозил поток на КАД, но нового «моста глупости» не получилось

«Мост глупости» «материализуется» по стольким адресам, не только в Петербурге и России, но и в мире, что автомобилисты различают его даже там, где его нет.

24 октября очевидцы заговорили о коварной преграде на КАД. На севере, у пересечения с Выборгским шоссе, подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сфотографировали крупное транспортное средство. «Про ширину перевозимого негабарита мы помним, а про высоту нет. Затор на КАД», – прокомментировал фотографии автор.

Впрочем, отмечают в группе, ДТП не было: транспорт проехал под путепроводом, не спуская колёса.





По словам Константина, «они сначала в Мурино перед сужением остановились в левой полосе, бегали замерять, пролезет ли их повозка под информационным табло». «По высоте этот негабарит проходит под всеми эстакадами. Только что за ним ехала. Едет аккуратно, сопровождение грамотное», – рассказывает Алёна. Похожий автомобиль видели на КАД и во ворник.

За последние дни в Петербурге произошло несколько ДТП с «коллегами» «моста глупости», особенно отличился железнодорожный мост на Южном шоссе. Что касается самого моста на Софийской, там аварийность снизилась.