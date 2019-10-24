Пробкой у Пулково дирижирует ФСО. Спецслужбе захотелось проверить таксистов в час пик

Мероприятия по досмотру такси у территории аэропорта Пулково организованы Управлением охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России, стало известно «Фонтанке» из общения с участниками рейда, который довел пробку до четырех километров.

О непосредственном участии представителей ФСО в проверке автомобилей сообщили несколько собеседников.

«Формально мероприятия организованы межведомственной транспортной комиссией Смольного, но условия их проведения диктует спецслужба, – уточнили они. – Ее сотрудники присутствуют на рейде, но стоят в сторонке».

В комитете транспорта Петербурга «Фонтанке» сообщили, что проверка направлена на обеспечение безопасности горожан – в том числе тех, кто опаздывает на рейсы в Пулково.



