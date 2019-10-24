Запад верит в рубль. Вложения иностранцев в госдолг РФ обновили исторический максимум

Нерезиденты увеличили вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) до 2,617 трлн рублей, установив новый рекорд. Информация об этом появилась на сайте Центробанка 24 октября.

Объем вложений иностранцев в госдолг страны в сентябре 2019 года вырос на 37 млрд рублей, или 1,4%. Месяц назад инвестиции нерезидентов составили 2,580 трлн рублей. Исторический максимум был зафиксирован в августе этого года – сумма достигла 2,584 трлн рублей.

Рынок ОФЗ за сентябрь вырос на 90 млрд рублей, до 8,785 трлн, а доля иностранцев на нем увеличилась на 0,1%.



