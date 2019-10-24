«Люк, как фантик выбросила»: Женщина в Татарстане «нырнула» в канализационный колодец за провалившимся ребёнком и схватила его

Маленький ребенок с головой провалился в канализационный люк: его успела спасти мама, которая за секунды оттащила крышку и «нырнула» следом за ним.

Видео 24 октября разлетелось по социальным сетям и СМИ. Как сообщает портал LivePress, одним из первых разместивший кадры, падение произошло в Татарстане накануне, 23 октября, в одном из парков Набережных Челнов.

Женщина с коляской шла по асфальтированной части дороги и наблюдала за ребёнком, который шагал по газону. Увидев люк, мальчик двух или трёх лет не стал обходить его, а встал сверху обеими ногами. Как только он шагнул вперёд, крышка сделала оборот вокруг своей оси и почти захлопнулась над его головой. Мама подбежала к люку, открыла его и сумела вытащить малыша. Ей помогли очевидцы.

В сети поражаются тому, что женщина с лёгкостью убрала крышку: «Только люк должен весить 50 кило», «Люк, как фантик выбросила», – пишут пользователи в группе «Набержные Челны Life».





В середине октября специалисты ООО «Челныводоканал» сообщили, что за полгода сотрудники ликвидировали в городе 57 открытых люков, но проблема остаётся актуальной. В 2017 году в одном из сёл Татарстана женщина провалилась в люк во время поисков потерявшегося мальчика и нашла его на дне.

В Петербурге в колодцы регулярно проваливаются не только люди, но и животные: в начале октября в Выборгском районе Петербурга с помощью спецтехники спасали коня.