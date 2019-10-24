Не по адресу. Иск Цакунова о двухмиллионной компенсации за год в СИЗО развернули

Дзержинский районный суд вернул иск Михаила Цакунова о моральной компенсации за незаконное уголовное преследование.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 24 октября, причина кроется в том, что заявление подано не по адресу. Ответчиком выступает Минфин РФ, находящийся в Тверском районе Москвы. Соответственно, иск должен рассматривать столичный суд.

Ранее «Фонтанка» писала о регистрации иска Цакунова, оправданного по делу о применении насилия к полицейскому на акции «Он нам не царь». Почти год в СИЗО и ограничение свободы подпиской о невыезде активист оценил в 2 млн рублей. Иск подан к Минфину России, третьей стороной указаны Следственный комитет и прокуратура города.

19 сентября суд удовлетворил апелляционную жалобу Цакунова, которую он подал после штрафа в 100 тысяч рублей по делу о сколотом зубе сержанта Александра Сухорукова.





В мае Цакунов был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК), которое произошло 5 мая 2018 года. За сколотый зуб сержанта Александра Сухорукова его наказали штрафом в 100 тысяч рублей, освободив от отбытия в связи с содержанием под стражей. До этого активист провел под арестом почти год. Из следственного изолятора его выпустили после того, как процесс деструкции мёртвого зуба признали неопасным вредом и смягчили обвинение с части второй на часть первую статьи 318 УК. За год в изоляции Михаил Цакунов успел жениться и расстаться. От своих взглядов он не отказывается, но желание ходить на протестные акции в ближайшее время едва ли возникнет, рассказал он в интервью «Фонтанке».

«Он нам не царь» — всероссийская акция протеста 5 мая 2018 года, которую организовал Алексей Навальный. Целью было заявлено несогласие с политикой действующей власти. Всего было задержано 1600 человек. В Санкт-Петербурге демонстрантами был перекрыт Невский проспект.