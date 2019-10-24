Торговые центры «Адаманта» принимают по миллиону посетителей в день и намерены получить премию «Фонтанки»

Холдинг «Адамант» – один из крупнейших и старейших в городе владельцев торгово-развлекательных комплексов. Чтобы сохранять интерес к себе со стороны горожан, компании надо прикладывать немало усилий. Вице-президент холдинга Владимир Голубев рассказал, чем привлекают посетителей, и почему премия «Фонтанки» может в этом помочь.

Считаете ли вы, что ваша сеть может претендовать на звание лучшей в городе?

Ежедневно в торгово-развлекательные комплексы холдинга приходит более миллиона посетителей и это является лучшей благодарностью и признанием нашей работы.

Что вы делаете, чтобы соответствовать такому статусу?

Мы постоянно проводим реконцепции комплексов, увеличиваем количество парковочных мест, делаем инфраструктуру удобнее, потому что люди приходят к нам не только за покупками, но и просто хорошо провести время. Мы тщательно контролируем весь комплекс работ по управлению торгово-развлекательными комплексами «от и до» с целью достижения максимальной эффективности. Достойный результат – это заслуга всей команды «Адаманта», а также использование потенциала и компетенций каждого сотрудника холдинга.





Насколько объективным вам кажется конкурс "Фонтанки", и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?

Фонтанка – это один из самых читаемых порталов Петербурга, который рассказывает о значимых событиях нашего города. И это прекрасно, что жители могут не только ознакомиться с информацией, но поделиться своим мнение, лично выбрать бизнес в каждой из категорий, который, по их мнению, является социально значимым. Участники выдвигаются на основе действительно «народного» голосования и тот факт, что жители города ценят проделанную нами работу – настоящий повод для гордости.

Насколько важно для вас получать такую обратную связь от горожан – как это помогает в работе и как используется в работе?

Мы всегда стремимся получать обратную связь по всем организационно-управленческим процессам, потому что ключевым для нас является мнение наших посетителей. Кроме того мы всегда открыты к предложениям и пожеланиям со стороны жителей Петербурга.