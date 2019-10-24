Городская премия
Торговые центры «Адаманта» принимают по миллиону посетителей в день и намерены получить премию «Фонтанки»
Холдинг «Адамант» – один из крупнейших и старейших в городе владельцев торгово-развлекательных комплексов. Чтобы сохранять интерес к себе со стороны горожан, компании надо прикладывать немало усилий. Вице-президент холдинга Владимир Голубев рассказал, чем привлекают посетителей, и почему премия «Фонтанки» может в этом помочь.
- Считаете ли вы, что ваша сеть может претендовать на звание лучшей в городе?
Ежедневно в торгово-развлекательные комплексы холдинга приходит более миллиона посетителей и это является лучшей благодарностью и признанием нашей работы.
- Что вы делаете, чтобы соответствовать такому статусу?
Мы постоянно проводим реконцепции комплексов, увеличиваем количество парковочных мест, делаем инфраструктуру удобнее, потому что люди приходят к нам не только за покупками, но и просто хорошо провести время. Мы тщательно контролируем весь комплекс работ по управлению торгово-развлекательными комплексами «от и до» с целью достижения максимальной эффективности. Достойный результат – это заслуга всей команды «Адаманта», а также использование потенциала и компетенций каждого сотрудника холдинга.
- Насколько объективным вам кажется конкурс "Фонтанки", и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?
Фонтанка – это один из самых читаемых порталов Петербурга, который рассказывает о значимых событиях нашего города. И это прекрасно, что жители могут не только ознакомиться с информацией, но поделиться своим мнение, лично выбрать бизнес в каждой из категорий, который, по их мнению, является социально значимым. Участники выдвигаются на основе действительно «народного» голосования и тот факт, что жители города ценят проделанную нами работу – настоящий повод для гордости.
- Насколько важно для вас получать такую обратную связь от горожан – как это помогает в работе и как используется в работе?
Мы всегда стремимся получать обратную связь по всем организационно-управленческим процессам, потому что ключевым для нас является мнение наших посетителей. Кроме того мы всегда открыты к предложениям и пожеланиям со стороны жителей Петербурга.
Справка:
С 16 сентября по 16 октября читатели «Фонтанки» называли своих кандидатов на звание лучшей компании в 12 номинациях Премии в категории "Признание". Тысячи жителей нашего города рассказали нам, кому они доверяют, чьими услугами им нравится пользоваться и кто достоин называться лучшим в Петербурге. По итогам этого этапа оргкомитет сформировал шорт-листы во всех 12 номинациях, куда вошли по десять брендов, называемых чаще других.
18 октября стартовал новый этап Премии – голосование. На сайте «Фонтанки» каждый житель нашего города сможет выбрать ту компанию, которая ему нравится больше всего. 12 декабря мы назовем победителей – тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.
Мы призываем активно участвовать в нашем проекте как горожан, которые в своей повседневной жизни постоянно пользуются услугами компаний-номинантов, так и представителей бизнеса. Город должен знать своих героев.