Поворот не туда. Экипаж Uber, прокативший французских геев мимо мундиаля, приговорили к колонии

Более десяти лет в колонии строгого режима на двоих получили таксист и его приятель после поездки на Васильевский остров. Водитель разочаровал иностранных гостей незнанием петербургской географии, а гостеприимство выразил ударами по голове.

Как сообщили «Фонтанке» в ЛГБТ-группе «Выход», защищающей интересы иностранцев, 24 октября Санкт-Петербургский горсуд утвердил приговор Исмету Гайсарову, осуждённому за грабёж на три с половиной года в колонии строгого режима. Суд установил, что 9 июня прошлого года Uber с Гайсаровым за рулём забирал двух французов, которые приехали в город на чемпионат мира по футболу и время до первого матча коротали в гей-баре на улице Ломоносова.

Наличие «штурмана» рядом с водителем туристов не смутило. Они обозначили пунктом назначения гостиницу на 17-й линии В.О., указали безналичный расчёт и доверились мастерству таксиста. Навигатор в чёрной «Ладе», вероятно, засбоил, внутренний компас Гайсарова подвёл, и с доставкой иностранцев он промахнулся километра на четыре. Французы ошибку осознали, вышли из машины и попытались зафиксировать номер ненадёжного извозчика.

В «Ладе» действия пассажиров не оценили. Один из них силами «штурмана» остался без денег и телефона, но с проломленным черепом. Второй, испугавшись, сам выложил наличность перед водителем.

Приговор в январе вынес Василеостровский райсуд. Кроме Гайсарова, срок в колонии получил его приятель Расул Магомедов. Его признали виновным в разбое и назначили десять лет строгого режима. Горсуд сегодня смягчил ему наказание на 4 месяца.



