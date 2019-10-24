После задержания коллектора Сбербанк расторгнет отношения с «Национальной службой взыскания»

«В связи с утратой доверия», – теперь с этой формулировкой не только увольняют чиновников. Именно так Сбербанк объявил свое решение расторгнуть отношения с коллекторской компанией, чьего сотрудника подозревают в хищении персональных данных кредитного учреждения.

О намерении Сбербанка днем 24 октября сообщает ТАСС.

«В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО "НСВ" и проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами – подрядчиками Сбербанка», – заявили в пресс-службе.

Напомним, в нехорошем заподозрили жителя Волгограда, который действовал под псевдонимом «Антон 2131». Он является сотрудником «Национальной службы взыскания».





Информация об утечках, в том числе из Сбербанка, появляются в прессе регулярно.