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Бизнес
24.10.2019 16:58
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Пошли все в суд. Поставщики почти отчаялись получить от суперподрядчика «Газпрома» 1,4 млрд рублей

Строительные подрядчики со всей страны подают десятки исков против оказавшегося на грани банкротства петербургского ООО "СГК-1" на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

Пошли все в суд. Поставщики почти отчаялись получить от суперподрядчика «Газпрома» 1,4 млрд рублей

Patrick Pleul/DPA/TASS

Кредиторы подозревают, что, если даже им присудят деньги, получить их в ближайшее время точно не получится. "СГК-1" с выручкой в прошлом году в 36 млрд рублей входит в контур обширного процесса слияния всех крупнейших подрядчиков «Газпрома» под началом АО "Газстройпром". 

Десятки компаний из Петербурга, Москвы, Смоленска, Свердловской области, Якутии, Хабаровского края и других регионов России подали в арбитраж заявления против дочерней компании экс-подрядчика "Газпрома" "Стройгазконсалтинга" (СГК). Максимальная сумма требований к «СГК-1» из известных «Фонтанке» составила 144,7 млн рублей. Всего компания задолжала более 1,4 млрд рублей и отдавать их не торопится. Руководство головных компаний фирмы «прячется» от разгневанных кредиторов за недействительными адресами и номерами телефонов, сообщил «Фонтанке» представитель строительной компании «Взрывпром», зарегистрированной в республике Саха — Якутия.

«СГК», как и ряд структур «Газпрома», ведет себя не очень хорошо: с руководством не удается пообщаться ни на каком уровне. Менеджеры, которые работают по проектам, перестают брать трубки. По основным номерам, которые указаны в Интернете, не дозвониться, и приходится общаться только на судебных заседаниях с юристами», – сказал юрист фирмы.

Компания обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием взыскать с «СГК-1» 89 млн рублей. Во «Взрывпроме» все еще надеются вернуть деньги, хотя уже поняли, что структура «Газпрома» так просто долг не отдаст. Ответчик обжаловал решение суда в апелляционной инстанции.


«Недели две назад они (юристы «СГК-1». – Прим. ред.) выходили с очередным мировым предложением, – рассказывает представитель «Взрывпрома». – Они хотели долг, насколько я помню, погасить равными платежами в течение 6 месяцев».

«Взрывпром» опубликовал на ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве) намерение подать банкротный иск против «СГК-1». Якутский подрядчик не хочет мириться с оппонентом, поскольку это остановит исполнительное производство и не позволит подать заявление о банкротстве, отметил представитель компании.

В ответе за тех, кого получили... по наследству

«СГК-1» терпит миллионные убытки, хотя в 2018 году ее выручка превысила 36 млрд рублей. Максимальный убыток компании зафиксирован в отчетности за 2017 год – он составил 754,7 млн рублей. В следующем году он сократился до 413,3 млн рублей.

Помимо долгов перед подрядчиками у «СГК-1» есть задолженность перед налоговой в размере 302,6 млн рублей, по данным ФССП. Сейчас по этой сумме идет исполнительное производство.

Частные же должники чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. «Стройгазконсалтинг» и призванный его заменить «Газстройпром» (ГСП) футболят фирму от одного к другому.

«СГК-1» к нам не относится, это больше не наша компания», – сообщили «Фонтанке» в «Стройгазконсалтинге». По данным СПАРК, «СГК-1» принадлежит ООО «Сфера», совладельцами которого являются четыре юрлица, которые с 19 декабря 2018 года на 100% являются подконтрольными «Газстройпрому». 


Не секрет, что значительная доля активов СГК действительно перешла к «Газстройпрому», поэтому логично, что обиженные на СГК-1 компании теперь апеллируют к «Газстройпрому», не удивлен хорошо знакомый с проблемами отрасли собеседник «Фонтанки». «Но я не знаю примеров, – говорит он, – когда в нашей отрасли какая-то крупная компания просто так сгинула и всех кинула. Бывали случаи, когда появлялись иски, но потом стороны договаривались. Есть определенные процедуры, которые всем придется пройти». 

Официально «Газстройпром» ничего не комментирует.

Другие структуры, которые ранее принадлежали «Стройгазконсалтингу» и носили его имя, уже переименовались. «СГК-2» с выручкой в 19,8 млрд рублей превратилось в «ГСП-2», «СГК-4» с доходом в 9,4 млрд рублей стало «ГСП-4» и так далее до «ГСП-8». Совокупная выручка пронумерованных «дочек», за исключением «ГСП-4», в 2018 году составила 70,3 млрд рублей, а убыток – 3,2 млрд.

У всех указанных компаний, кроме «СГК-1» и «ГСП-6» с выручкой в 987 млн рублей, заморожены счета налоговыми органами разных регионов. Счета «ГСП-7» арестованы с июня 2019 года, последние решения о приостановке операций по счетам остальных должников принимались в сентябре-октябре.

Так же, как с проблемным «СГК-1», с «ГСП-2» и другими его «тезками», судится много компаний. В частности, в сентябре этого года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал «ГСП-2» выплатить фирме «Сиско Сахалин» почти 10 млн рублей, а в октябре – еще около 16 миллионов. Вологодское ООО «Зеленый город» отсудило у «ГСП-4» 6,7 млн рублей, а производитель выпечки из Самары ООО "КОЛОБОК" захотел получить от «ГСП-5» 34 млн рублей.

Одна схема на всех 

«Смолгазспецстрой» (СГСС) является банкротом после того, как поработал с компанией «Стройгазконсалтинг», – говорит гендиректор смоленской строительной компании Сергей Ходаков.

Арбитражный суд Смоленской области в сентябре 2018 года зарегистрировал банкротное дело против СГСС, а с конца марта 2019 года запустил наблюдение за компанией. Сейчас «СмолГазСпецСтрой» в суде требует от «СГК-1» 109,5 млн рублей задолженности по контракту с учетом неустойки.

По предположению юриста «Взрывпрома», «СГК-1» намеренно затягивает судебные процессы с помощью апелляций, которые подаются в последние из возможных дней, забывает заплатить госпошлину или приложить к жалобам иные документы. В последнем случае иск остается без движения как минимум еще на месяц, тогда как некоторые кредиторы ждут своих денег уже более года.

«Апелляция в большинстве случаев подается, не чтобы оспорить каким-то образом решение первой инстанции, а для затягивания выдачи исполнительного листа», – считает представитель «Взрывпрома».

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал «СГК-1» выплатить красноярскому субподрядчику «Севертрансстрой» 6 млн рублей, но 19 сентября ответчик подал апелляцию, как в случае со «Взрывпромом». Представитель «Севертрансстроя» также согласен с догадкой, что «СГК-1» специально затягивает судебный процесс. Из-за апелляции компания до сих пор не получила на руки исполнительный лист и, соответственно, деньги.

Юрист предприятия считает, что «Севертрансстрой» дождется выплаты долга, поскольку деньги у «СГК-1» есть. По его словам, подрядчику «Газпрома» уже грозило банкротство от налоговой из-за задолженности, превышающей 100 млн рублей, однако компания выплатила эту сумму.

Евгения Горбунова,

специально для «Фонтанки.ру»

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